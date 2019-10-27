"حنفية واحدة لكل منزل".. كيف نرشد استهلاك المياه لمواجهة الشح المائي؟

قال الدكتور مدحت رمضان، الأستاذ المتفرغ بجامعة "سيتي كولدج" الأمريكية، إنه يجب ترشيد الاستهلاك البشري للمياه لمواجهة الشح المائي في مصر.

واقترح "رمضان"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن يتم توصيل "حنفية" مياه واحدة فقط صالحة للشرب لكل منزل تخصص لمياه الشرب، وباقي الاستخدامات يتم توصيل حنفيات مياه معالجة ثنائية فقط.

واستكمل أن هذ النظام متبع في أمريكا، بل إن الدولة في أمريكا لا توفر "حنفيات" مياه شرب للمواطنين، وتكتفي بمياه معالجة ثنائيًا، ويشتري المواطن المياه المعدينة للشرب.