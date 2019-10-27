آمنة نصير تعترض على قانون الأزهر للأحوال الشخصية: بعض بنوده تدعو للتفلت

أبدت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، اعتراضها على تقديم الأزهر مقترح قانون الأحوال الشخصية، قائلة "ليس من مسئولياته التشريع، وإنما تُرسل إليه التشريعات ليتأكد من عدم مخالفة الشريعة".



وعلقت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على البند الخاص بالزواج، والذي ينص على أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه الأمر أن يزوجها، قائلة:"مثل هذه البنود لا تبني، وإنما توجد نوعًا من الجدل والحوار، والتفلت من ميثاق الأسرة".