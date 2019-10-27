الباز يطالب التعليم بإصدار بيان توضيحي حول اختبارات الدبلومة الأمريكية: "صمتكم يثير الشك"

واصل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فتح أزمة اختبارات الدبلومة الأمريكية وذلك بعد رسوب 60 ألف طالب.

وتساءل "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، لماذا يحتكر اختبار الـ sat، منظومة اختبارات الدبلومة الأمريكية؟، ولماذا لا يفتح الباب لمنظومة اختبارات أخرى مثل الـ act، لكي يتم خلق مناخ من المنافسة للتجويد؟.

طالب "الباز" وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان لتوضيح حقيقة الأمر، خاصة وأن هذه القضية تلقي بظلال من الشك في مسؤولين بوزارة التربية والتعليم وهو ما لا نرضاه، فيجب توضيح الأمور.