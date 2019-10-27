مشتريات مؤسسية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أسهما منتقاه بالسوق.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 17101 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5283 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1407 نقطة.