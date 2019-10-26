الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

بلاغ على الهواء للتحقيق في احتكار اختبارات الدبلومة الأمريكية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:08 م
محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بلاغًا على الهواء، للرقابة الإدارية، للتحقيق في ملف احتكار اختبارات الدبلومة الأمريكية، وقصرها على الاختبار الورقي الـ SAT، ما أدى لتضرر الطلاب، بعد الإلغاء المتكرر لنتائج الاختبارات بسبب تسريب الامتحانات.

ووجه الباز، رسالة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، بصفته من وقّع على بروتوكول مع اختبارات ACT بالشرق الأوسط، قائلًا: "الأمور لا تحظى بشفافية كاملة، ولا يوجد تعاون من الوزارة، نحن لا نتهم أحد، لكن طالما أن هناك نمطين للاختبار، لماذا نكتفي بنمط واحد فقط، وهو نمط يؤثر على الطلاب!".

ولفت أحمد فاخر المدير الإقليمي لاختبارات ACT بالشرق الأوسط، إلى أن المسؤولين في الوزارة يتهربوا، ويتعمدوا تعطيل اعتماد اختبارات ACT للدبلومات الأمريكية، وهو الاختبار الإلكتروني.

قررت الكولدج بورد، الشركة المسئولة عن اختبار الـ SAT في مصر" الدبلومة الأمريكية، إلغاء نتيجة الاختبار للطلاب، لإجراء محاولة يوم 5 أكتوبر 2019 لكل المتقدمين المصريين، سواء مقيمين داخل مصر أو خارجها، بما يهدد مصير أكثر من 30 ألف طالبًا.

تكررت قرارات الشركة بإلغاء أو تجميد نتيجة الامتحانات عدة مرات قبل ذلك، منها ما حدث في مايو 2019، وهو ما حدث أيضا في ديسمبر 2018، والذي تقرر بعده حجب النتائج، أما في مارس 2019 فقد قررت الجهة القائمة على الامتحان إلغاء الاختبار من الأساس، بعد تسرب الامتحانات قبل إجراء الاختبار بعدة أيام.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: الرئيس يفتتح عددًا من المدارس خلال الأسبوع الجارى

وكيل تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحان الجغرافيا

"تعليم كفر الشيخ": لم نرصد أي شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب الأمطار.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية لارتفاع نسبة الأملاح

منذ حوالي 9 ساعات

أكبر 5 شركات عالمية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار بشوارع قطر وتركيا وفرنسا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أحمد فهمي يُقبل صديقة زوجته: "أحلى ما عندي"

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حره من الاهرامات

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

الأكثر قراءة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار بشوارع قطر وتركيا وفرنسا

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

خاص.. أدلة الثبوت في قضية شهيد الشهامة

أيام زمان

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

نجم الساعة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

الصحة

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

مدرس جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

الرئيس نيوز

الصحة تؤكد مجددا عدم رصد أى حالات مصاب بالالتهاب السحائي فى المحافظات

راغب علامة يختار يوسف هنّاد ويخطف أسماء الشريف.. ليكملا مشوار "ذا فويس"

شاهد.. دنيا وإيمي سمير غانم مع "صاحبة السعادة"

أول صورة لـ "شهيد الصعق الكهربائي" في الدقهلية

منوعات

زراعة وجه لأول رجل أمريكى من أصل أفريقي

هوس السيلفى يتسبب فى مصرع فتاة بدبي

عجوز تقتل صديقتها المقربة بالخطأ

حليمة عدن عارضة محجبة تشارك فى فعاليات موسم الرياض

كشكول

شاهد.. حادث سرقة فى جامع تجارة الأزهر "دخلت أصلى سرقوا كتبي"

انتهاء مباريات منطقة شمال سيناء الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

غدُا.. "دراسات الإسكندرية" تنظم ندوة عن تربية الأولاد فى الإسلام

كلية الدعوة تناقش دراسة عن "علم الكلام وتوظيفه للرد على الشبهات الفلسفية"

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: مكافحة التطرف واجب على جميع أفراد المجتمع

طارق شعبان: " داعش" أكثر استفادة من مواقع التواصل الاجتماعي

نادية عمارة: المناهج المتشددة أطلقت سهامها تجاه الأسرة المسلمة

منشق: الإخوان سيكونون خارج المشهد المصري لأكثر من ٢٠ سنة


زيت وسكر

مفاجأة.. تحريك دعوي قضائية ضد قرار “الأدني للأجور”

فوائد “الكركم” و”الينسون” لصحة الجسم

أسعار البقوليات في ختام التعاملات

سعر جرام الفضة بمحلات الصاغة في نهاية السبت

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. مجيد طوبيا فنانا تشكيليا بـ"3" لوحات فى جاليرى بهلر

" الدخان واللهب".. كتاب جديد لشاكر عبد الحميد

عين لا ترى

حلم

صفحتنا ع الفيس بوك