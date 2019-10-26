بلاغ على الهواء للتحقيق في احتكار اختبارات الدبلومة الأمريكية

قدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بلاغًا على الهواء، للرقابة الإدارية، للتحقيق في ملف احتكار اختبارات الدبلومة الأمريكية، وقصرها على الاختبار الورقي الـ SAT، ما أدى لتضرر الطلاب، بعد الإلغاء المتكرر لنتائج الاختبارات بسبب تسريب الامتحانات.



ووجه الباز، رسالة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، بصفته من وقّع على بروتوكول مع اختبارات ACT بالشرق الأوسط، قائلًا: "الأمور لا تحظى بشفافية كاملة، ولا يوجد تعاون من الوزارة، نحن لا نتهم أحد، لكن طالما أن هناك نمطين للاختبار، لماذا نكتفي بنمط واحد فقط، وهو نمط يؤثر على الطلاب!".



ولفت أحمد فاخر المدير الإقليمي لاختبارات ACT بالشرق الأوسط، إلى أن المسؤولين في الوزارة يتهربوا، ويتعمدوا تعطيل اعتماد اختبارات ACT للدبلومات الأمريكية، وهو الاختبار الإلكتروني.



قررت الكولدج بورد، الشركة المسئولة عن اختبار الـ SAT في مصر" الدبلومة الأمريكية، إلغاء نتيجة الاختبار للطلاب، لإجراء محاولة يوم 5 أكتوبر 2019 لكل المتقدمين المصريين، سواء مقيمين داخل مصر أو خارجها، بما يهدد مصير أكثر من 30 ألف طالبًا.



تكررت قرارات الشركة بإلغاء أو تجميد نتيجة الامتحانات عدة مرات قبل ذلك، منها ما حدث في مايو 2019، وهو ما حدث أيضا في ديسمبر 2018، والذي تقرر بعده حجب النتائج، أما في مارس 2019 فقد قررت الجهة القائمة على الامتحان إلغاء الاختبار من الأساس، بعد تسرب الامتحانات قبل إجراء الاختبار بعدة أيام.

