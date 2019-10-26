متسابقات على كرسي الانتظار في الحلقة الأولى من المواجهة في The Voice.. صور

شهدت الحلقة الأولى من المواجهة في برنامج The Voice، انتقال عدد من المتسابقين إلى العروض المباشرة وكذلك خروج العديد منهم، بينما نجا البعض عن طريق خاصية الخطف وبقي في موضع الانتظار.



الفنانة الإماراتية أحلام، بدأت مرحلة الخطف، وذلك بعد اختطافها المتسابقة رباب ناجد، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد وأنقذتها من مغادرة البرنامج، لتبقى رباب على كرسي أحلام في غرفة الانتظار، ولكنها إلى الآن ليست في مأمن إذا ما قامت أحلام باختطاف غيرها.



الفنان اللبناني راغب علامة، استخدم خاصية الخطف هو الآخر لينقذ المتسابقة المصرية أسماء الشريف، من فريق الفنان محمد حماقي، ويمنعها من مغادرة البرنامج.، لتضم إلى كراسي الانتظار هي الأخرى، وتلحق برباب.



كما كان للفنانة المغربية سميرة سعيد، فرصة للخطف هي الأخرى في حلقة اليوم من البرنامج، بعد اختيارها المتسابقة أمل الشريف، من فريق الفنان محمد حماقي، لتبقى على كراسي الانتظار هي الأخرى إلى جوار رباب ناجد، وأسماء الشريف.

