مناوشات راغب علامة وأحلام لا تنتهي في The Voice

شهدت حلقة المواجهة من برنامج The Voice، مواجهة قوية بين المتسابقة أمل الشريف، وفهد مفتخر، من فريق الفنان محمد حماقي.



وعبرت الفنانة أحلام، عن سعادتها بصوت المتسابقة أمل الشريف، والتي وصفتها بأنها قطعة "كيك"، ليرد عليها الفنان راغب علامة، بقوله: "اوعي تأكليها"، وسط ضحك اللجنة.



واختار الفنان محمد حماقي، المتسابق فهد مفتخر، والذي وصفه بانه يمتلك خاصية عن أمل الشريف، ولم يفصح عنها بعد وهو ما أكدته اللجنة وهي صوته بالعربي أقوى من الإنجليزية.



وحفاظًا على عدم خروج المتسابقة أمل الشريف، من البرنامج قامت الفنانة المغربية سميرة سعيد، باختطافها لتكون في محل انتظار إلى حين انتهاء حلقات المواجهة في البرنامج.

