محمد الباز يكشف: كيف يحاول أردوغان النصب على الله؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو رجل مجنون يقف على الحدود السورية.

وعرض الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لأردوغان وهو يتحدث عن سوريا ويقول فيه إن السوريين كفار، وسيكون الجيش التركي أشداء على الكفار، لأنهم أمة محمد، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر.

وتابع أن أردوغان يحاول أن ينصب على الله بالكلام، بأنه يحارب الكفار ويريد أن يكون النصر معه.