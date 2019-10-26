أحلام تتلقى هدية ذهبية من متسابق في كواليس The Voice.. فيديو

تلقت الفنانة الإماراتية أحلام، هدية ذهبية من المتسابق علي الشريفي، وذلك خلال كواليس حلقة المواجهة من برنامج The Voice.



وقدم المتسابق لأحلام، كلمة "مقهورين"، مكتوبة بالذهب، وهي الكلمة التي تميزت بها منذ مشاركتها الموسم الماضي في برنامج The Voice، وأصبح كل المدربين يرددونها تقليدا لها.



وكانت أحلام، قد استغنت عن 3 متسابقين من فريقها قبل مرحلة المواجهة وهم: أحمد رجب، ومحمد منصوري، السيد رزق.



يذكر أن حلقة المواجهة، تشهد انتقال بعض المتسابقين للعروض المباشرة، ومغادرة البعض منهم وكذلك يستخدم المدربون اليوم خاصية الخطف، والتي تقوم على خطف كل مدرب لموهبة واحدة فقط طوال مرحلة المواجهة وفي حال اختياره لآخر يلغي وجود الأول أو يضعه في اختيار بينهما.



