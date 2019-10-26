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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

"إجابات صادمة من المصريين".. ماذا ستفعل لو رفضت ابنتك ارتداء الحجاب؟

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:23 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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استعرض الدكتور محمد  الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سؤال طرحته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو "ماذا ستفعل لو تخطت ابنتك 15 عاما ورفضت ارتداء الحجاب؟".

وأبدى الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، اندهاشه من حالة العنف غير المبرر، التي عكستها إجابة المواطنين على هذا السؤال، حيث تراوحت هذه الإجابات بين: "هقص لها شعرها"، "اقتلها"، "اضربها واربطها في رجل كنبة".

وأشار الباز، إلى أن هذا السؤال يتعامل على أساس أن الحجاب فرض، رغم أن بعض الفقهاء رأوا أنه ليس فرضا، ويدخل ضمن العادات في ارتداء الزي، مشيرا إلى أننا لن نتوقف طويلا أمام الحكم الشرعي، فهذا يحدده الفقهاء، أما ما نتوقف عنده، هوسر العنف غير المبرر في المجتمع.

واستكمل أن هناك مشكلة رئيسية هنا تكمن في نمط التعامل بين المصريين، فهناك حالة عنف ضد المرأة، والديانات الأخرى، والمعارضة، وعنف ضد الحكومة، وغيره.

وطالب الباز، المجتمع بأن يكون أكثر هدوءا، وأن يتحلى بالمعرفة والمعلومات فهي التي تخفف حدة هذا العنف.  

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