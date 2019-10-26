هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

أعلنت منصة نتفليكس اختيار كل من الفنان أحمد أمين والفنانة هبة مجدي، للمشاركة في بطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة» المأخوذ من سلسلة روايات للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتأليف محمد حفظي، وإخراج عمرو سلامة.



وفي مفاجأة غير متوقعة لم تخطر على بال الكثيرين، اختير «أمين» ليؤدي دور الدكتور رفعت إسماعيل التي ابتكرها مؤلف السلسلة الكاتب أحمد خالد توقيق، الصادرة عن المؤسسة العربية الحديثة، بدأت في عام 1993، وصدر منها حتى 2014، فـ«أمين» شخصية كوميدية وظهر ذلك في أعماله، وفيديوهاته الساخرة عبر الإنترنت والتي حققت انتشارًا كبيرًا، وتناولت بعض الموضوعات بسخرية كبيرة، بالإضافة إلى برنامج «البلاتوه» الذي قدم من خلال عددًا من المشاهد والأغاني الكوميديا، وتضمن الحديث عن موضوعات حياتية تخص الأسرة المصرية، إلى أجانب أدواره التمثيلية، بينما شخصية «إسماعيل» تميل للجدية والصلابة، والقليل من الحس الكوميدي، فكيف يشبه أحمد أمين لرفعت إسماعيل؟



«ثرثار لا يمل الكلام عن نفسه، ويصفه في موضع آخر على لسان بطل آخر من أبطاله بأنه شيخ هالك»، هكذا يصف الكاتب أحمد خالد توفيق شخصية رفعت إسماعيل، وكان «توفيق» حريصًا على توصيح ماضي الشخصية بشكل كبير خلال الأعداد الأولى من السلسلة، فضلًا عن تكوين شخصيته وأفكاره، والبيئة التي نشأ بها، على الرغم من أن الأحداث تدور في عالم خيالي.



وبحسب وصف «إسماعيل» لنفسه، فإنه شخصية عصبية، يميل إلى انتقاد الآخرين وتصنيفهم، ومع ذلك لم يقبل انتقاد الآخرين له أو القيام بتصنيفه، فضلًا عن ميوله للأحكام القاطعة، وقد تصبح تلك الأحكام موضع تشكيك من قلبه هو نفسه في مواقف عدة.



أما بالنسبة لحالة الجسم، فهو يعاني من فقدان الوزن الشديد والنحافة غير الطبيعية، ويفتقد الوسامة، ويدخن بشراهة، وعجوز أصلع الرأس، يستخدم دائمًا حبوب النيتروجلسرين بسبب حالة قلبه الواهنة، ويعاني من الربو وضيق الشرايين التاجية والقرحة، بحسب كلامه.



من يعرف شخصية رفعت إسماعيل جيدًا، ينتظر خروج المسلسل - الذي يبدأ تصويره في نوفمبر المقبل - للنور ليتأكد من مدى تشابه كل من الشخصيتين ببعضهما البعض، وكيف يمكن أن يؤدي أحمد أمين تلك الشخصية بقدر من العمق والمصداقية التي تميزت بها شخصية «إسماعيل».