حقيقة قطع المياه عن مناطق العاشر من رمضان والعبور

نفى هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، مستشار رئيس الوزراء الإعلامي، صحة ما تداوله البعض بأنه مطلوب من السادة سكان الرحاب ومدينتي والقاهرة الجديدة والتجمع وزهراء مدينة نصر تدبير احتياجاتهم من المياه على وجه السرعة خلال الفترة الحالية، نظرًا لأنه سيتم قطع المياه عن تلك المناطق بالكامل خلال الساعات القادمة، بدعوى أن ذلك بسبب توقف محطة مياه العاشر من رمضان ومحطة مياه العبور بسبب الأمطار الغزيرة.



وأعلنت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة وقد تشهد ذروتها من صباح غد السبت، ونصحت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة.