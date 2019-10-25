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"الأرصاد": لا نستطيع تحديد شدة ولا كمية المطر قبل سقوطه

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:58 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها مصر الآن بسبب المنخفضات الجوية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه حاليًا لا يمكن تحديد المنطقة التي يسقط فيها المطر، لكنهم تعاقدوا على أجهزة تحدد المنطقة وشدة المطر، مشيرًا إلى أنها ستصل مصر في بداية العام المقبل، وأنه تم تخصيص 100 مليون جنيه للأرصاد الجوية.

وأكد أنه حتى الآن لا يمكن تحديد شدة المطر ولا الكمية قبل نزوله، لكن لديهم أجهزة تقيس كمية المطر بعد نزوله.
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