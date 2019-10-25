رئيس مدينة مطوبس يكشف سر صوره المنتشرة وهو "يسلك البالوعة"

علق استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، على صوره المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلك البالوعات.



وقال رئيس مدينة مطوبس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لم يعلم أن هناك كاميرات تصوره، وإنما كان ينفذ تعليمات محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لموجة الأمطار، وحشد الطاقة والعمل، والعمل بروح الفريق.



وأضاف:"كلنا واحد، ولكي أكون قدوة للعمال، كانت حاجة بسيطة وقلت بدل ما أجيب عامل على بعد 500 متر، ما المانع من تسليك صفاية المطر".

