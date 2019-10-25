الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

رئيس مدينة مطوبس يكشف سر صوره المنتشرة وهو "يسلك البالوعة"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:31 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
علق استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، على صوره المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلك البالوعات.

وقال رئيس مدينة مطوبس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لم يعلم أن هناك كاميرات تصوره، وإنما كان ينفذ تعليمات محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لموجة الأمطار، وحشد الطاقة والعمل، والعمل بروح الفريق.

وأضاف:"كلنا واحد، ولكي أكون قدوة للعمال، كانت حاجة بسيطة وقلت بدل ما أجيب عامل على بعد 500 متر، ما المانع من تسليك صفاية المطر".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"صابر": تأكدنا من الأنفاق وتسليك البالوعات استعدادًا للسيول

بالصور.. محافظ البحيرة يوجه بسرعة التعامل مع مياه الأمطار

حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع مطوبس في كفر الشيخ (صور)

إغلاق وتشميع محال غير مرخصة فى مطوبس بكفر الشيخ

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

ضحية جديدة للأمطار.. وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

طقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة تصل للسيول

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انهيار أجزاء من محور 30 يونيو

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. نص قانون الأزهر للأحوال الشخصية (1-2)

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني.. "الوزراء" يرفع حالة الطوارئ للقصوى بالمدن الساحلية والدلتا والقناة وسيناء

ضحية جديدة للأمطار.. وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في المحلة

حريق محل وانهيار عقار بالموسكى دون خسائر فى الأرواح (صور)

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

أيام زمان

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

«أريد جنازتي غدًا الساعة 11».. كيف وثقت «جوابات النجوم» لحظاتهم الأخيرة؟

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

لسوء الأحوال الجوية.. «الوزراء» يرفع حالة الطوارئ ويحذر المواطنين

بسبب الأمطار .. مقتل شخص وإصابة اثنين فى انهيار عقار بالإسكندرية

اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى باكو

مصدر ينفي زيارة قيادات شرطية لرئيس ناد بشأن أزمة الدوري

منوعات

تدشين أطول قطار شحن في العالم بجنوب إفريقيا

"ناسا" تنشر صور الإعصار المداري المقترب من مصر

نتفليكس في طريقها للإفلاس

تعرف على دعاء المطر وفضله

كشكول

محافظة القاهرة تكشف موقفها من الدراسة غدًا

بعد تعرضها لأمطار غزيرة.. محافظة دمياط تعلن تعطيل الدارسة غدا

بالصور.. طلبة تعليم القاهرة تشارك بمشروعاتها معرض القاهرة الدولي للابتكار

غدا.. إعلان نتائج النسخة الثالثة من مسابقة أفضل معلم فى مصر2019

إسلام سياسي

باحث: عودة الإخوان إلى المشهد المصري مستحيلة إلا بشروط

باحث يكشف كواليس اختفاء إخوان السودان عن المشهد السياسي

عوض الحطاب: قادة "البناء والتنمية" موظفين يتلقون الأوامر ممن يمولهم

انقلاب إخواني على العميل الهارب محمد علي


زيت وسكر

س & ج”.. ما لا تعرفه عن مصل الإنفلونزا الموسمية

وزير الإسكان يتفقد مول “سيتي سنتر ألماظة” الذي افتتح مؤخراً

عقب فتح باب الترشح.. تعرف تفاصيل البرنامج التدريبى “ماجستير إدارة الأعمال الحكومية” بالصحة

المصرية للتصلب المتعدد” تناقش اليوم تجربة مصر فى علاج المرض بحضور خبير أجنبى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
صفاء النجار
مقدمة فى التيه والتوهان
المزيد

الثقافة

معرض تشكيلي لـ"نقطة بتفرق" بثقافة جنوب سيناء

"تاريخ النهضة الإفريقية" بثقافة الأقصر

شهيرة فهمي تفوز بجائزة التميز للنساء في العمارة لعام 2019

مناقشة كتب وورش فنية بـ"ثقافة الجيزة"

صفحتنا ع الفيس بوك