وسائل إعلام لبنانية: حزب الله يغلق الضاحية الجنوبية في بيروت

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، إن جماعة حزب الله اللبنانية أغلقت الضاحية الجنوبية في بيروت، مشيرة إلى أن أنصار الحزب أشعلوا حرائق وسط بيروت، بعد دقائق من كلمة زعيم الجماعة حسن نصر الله.



يأتي ذلك فيما طردت قوات الأمن اللبنانية أنصار حزب الله من جسر الرينغ في بيروت، إلا أنهم عادوا مجددًا إلى الجسر.



وشهدت المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في بعبدا ببيروت إجراءات أمنية استثنائية، الجمعة، مع انتشار العشرات من جنود الجيش اللبناني تحسبًا لاندلاع احتجاجات جديدة في اليوم التاسع من الحراك الشعبي، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.



كانت مصادر محلية كشفت عن مطالب للجيش والأمن في لبنان بفتح الطرق، من أجل تأمين وصول المواد الغذائية الضرورية إلى الأسواق، في ظل الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة.



وبحسب المصادر، فإن دعوة فتح الطرق صدرت عن نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات والاستهلاكيات في العاصمة بيروت وجبل لبنان.



ويتخوف كثيرون في لبنان مما يصفونه بـ"الشارع المضاد"، الذي قد يوسع من تحركاته سعيا لإفشال وفض الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام للتصدي للفساد وتحسين ظروف المعيشة.