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عالم

الأمن العراقي يغلق ميدان التحرير ببغداد لمنع تظاهرات الغد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أغلقت سطات الأمن العراقية، مساء اليوم الخميس، جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تحسبا لتظاهرات الغد التي دعا إليها نشطاء وسياسين.

كما أغلقت القوات الأمنية في وقت سابق اليوم جسري الجمهورية والسنك تزامنًا مع تجمع المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأصدرت وزارة الداخلية، توجيهات إلى المتظاهرين الذين ينوون الخروج غدا مطالبة إياهم بضرورة الحذر من المشبوهين الذين يسعون لحرف مسار التظاهر السلمي وإحداث الفوضى أو التحريض على العنف.

وطالب الوزارة المواطنين بضرورة عدم إعاقة حركة المرور والاقتصار على أماكن التجمع بحيث لا تؤدي إلى قطع طرق المشاة والمركبات، مشيرة إلى أنه يحظر أثناء المشاركة في التظاهرات حمل أي نوع من السلاح الناري، وأية أشياء حادة وأي شيء يمكن رميه بنية إلحاق الأذى بالغير بما في ذلك الحجارة، وأية أشياء يمكن استخدامها في الضرب فضلًا عن الأقنعة أو أية أشياء تستخدم لتغطية الوجه.
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