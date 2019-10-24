السجيني عن ضحايا الأمطار: لن نجلد أنفسنا.. الحوادث تقع في كل العالم

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تتخذ إجراءات لفهم كيف وصلت مشكلة الأمطار إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى تسقط هذه الكمية من الأمطار على القاهرة.



وعن تسبب الأمطار في وفاة طالبة صعقًا بالكهرباء، قال السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نحن نأسف لهذه الحوادث، لكن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية موجودة في كل العالم، وينتج عنها حوادث في أكبر الدول وأكثرها تقدمًا، مردفًا: "نشير لهذه المسألة حتى لا تتحول لجلد الذات".



وأشار السجيني، إلى أن بعض المحافظات تعرضت لكثافة كبيرة في المياه، مثل الإسكندرية، لهذا دعوا سكرتارية عموم المحافظات في الجلسة التي سيعقدها المجلس يوم الأربعاء المقبل، لنقل الخبرات إلى المحافظات الأخرى.

