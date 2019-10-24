ماذا قالت منى زكي عن عودة حنان ترك للتمثيل؟

كونت الفنانة منى زكي، والفنانة حنان ترك، ثنائيا رائعا في عدد من الأعمال الفنية التي قدمت في بداية حياتهما وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها.



وردت منى زكي، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، على سؤال حول عودة حنان ترك للعمل الفني قائلة: "هي متزوجة ولديها أبناؤها ومبسوطة جدا".



وأضافت: "كل ما آراها أحثها على العودة ولكن هي سعيدة بحياتها الحالية جدًا"، ووصفتها بأنها موهبة جبارة ولديها قبول غير عادي على الشاشة وما زالت صاحبة روح رائعة.



يذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، والذي كان يعرض على فضائية "الحياة"، أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس 2012 حينها قائلة: "أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني أخت تريز المسلسل الأخير ليا في التمثيل"، وعادت حنان ترك بعد 7 سنوات وشاركت في أعمال دوبلاج للأطفال فقط.

