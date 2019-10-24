"صدقت تنبؤاته".. ماذا قال توفيق عكاشة عن لبنان قبل 6 أشهر؟

أذاع الإعلامي توفيق عكاشة، جزءا من حلقة قدمها في أبريل الماضي، توثق توقعه لاشتعال الأحداث في لبنان، بعد سوريا.



وقال عكاشة، في الحلقة: "القادم هو اشتعال الأوضاع في لبنان، في رمضان أو بعده، بعد انتهاء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية".



وعقب عكاشة، في حلقة اليوم، من برنامج "مصر اليوم" الذاع عبر فضائية "الحياة"، على تنبئه، قائلًا: "تأخرت الأحداث قليلًا، لأنه لم تتشكل الحكومة الإسرائيلية حتى اليوم، ربما تُشكل كحكومة ائتلافية بين أبيض وأزرق ونتنياهو، وربما لا يحدث ذلك".



وأردف: "العائلات الكبرى إذا أرادت أن تُلزم حزب أبيض وأزرق وحزب نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية فاعلموا أنها حكومة حرب شديدة، والمنطقة تشهد أحداثا تسمح لحكومة الحرب أن تشن عملياتها العسكرية الخاطفة، على مناطق من الأرض العربية، في منطقة ميناوا".



وذكر عكاشة، أنه وجد على اليوتيوب 990 شخصًا يعملون على فكرة "نهاية الزمان"، والتي يؤصل لها المسلمون إلى كتاب الجفر لعلي بن أبي طالب.

