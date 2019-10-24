استمرار مناقشة قانون التجارة الإلكترونية داخل البرلمان

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ما زالت تناقش قانون التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المليارات المهدرة في هذا المجال، والدولة لها الحق في الحصول على ضرائب من قبل الإعلانات أو الفيديوهات، التي يقوم الشباب بنشرها وتستحوذ على إعجاب ملايين الأشخاص.



وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعمل على تنظيم مسألة الإعلانات والفيديوهات على "يوتيوب"، وخاصة ذات الطابع التجاري، مشيرا إلى أن وزارة المالية كانت أعلنت إعدادها لمشروع قانون ينظم هذه المسألة، والبرلمان في انتظاره.



ولفت إلى أن هناك عدد من المواقع تعرضت لفوضى وعدم رقابة، وأصبحت الإعلانات يتم نشرها دون وجود جهة تحدد ماهيتها، والشروط الواجب توافرها عند النشر.