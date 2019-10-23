المسماري: الجيش الليبى سيدخل طرابلس خلال أيام

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي.



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي مساء اليوم، سندخل العاصمة طرابلس خلال أيام.



وأشار إلى أن عقيدة الجيش الوطني تحتم إنهاء المعركة بأقل الخسائر في الأرواح البشرية.



وقال المسماري: "إن القوات المسلحة تخوض معركة شاملة بجميع المحاور العسكرية من سرت إلى زوارة وهي في مراحلها الأخيرة، في حين تقوم القوات الجوية بعمليات استطلاع دورية على طول خط العمليات العسكرية للقوات المسلحة".



وأكد أن المعركة الآن تشهد تطورا إيجابيا كبيرا جدا بهدف القضاء على الميليشيات والعصابات الإجرامية.



ولفت المسماري إلى أن القوات الجوية استهدفت في أكثر من مناسبة وعلى مدار أيام الأسبوع، مواقع داخل الكلية العسكرية بمصراتة، والتي كانت تستعد لإطلاق طائرات تركية مسيرة نحو مراكز القوات المسلحة وتم تدمير هذه الأهداف بالكامل.