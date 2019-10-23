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محمد محمود عبدالعزيز يكشف سرًا عن مسلسل "باب الخلق"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:04 م
الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود عبدالعزيز،
سناء إسماعيل
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شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له برفقة والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، من كواليس تصوير مسلسل "باب الخلق".

وكشف محمد عبدالعزيز، سرًا عن أن الفنان محمود عبدالعزيز، كان سببًا في تغير مكان تصوير أخر مشاهد المسلسل قائلًا: "الأقصر سنة 2011 من كواليس مسلسل باب الخلق، في عز الثورة والأزمات خصوصًا السياحية، اقترح والدي أن تكون نهاية المسلسل في الأقصر بدلًا من القاهرة".

وأضاف: "تحمسنا جميعًا لرأيه وقررنا أن نتحدى الظروف ووالدي أولنا، لنظهر معالم بلدنا السياحية العظيمة ولنؤكد أن مصر ستظل بلدًا آمنًا حتى في عز أزماتها".

يذكر أن مسلسل "باب الخلق"، من إنتاج عام 2012، وهو من بطولة محمود عبدالعزيز، وأحمد فلوكس، وأحمد فؤاد سليم، وتامر هجرس، وعزت أبو عوف، ومنة فضالي، وعبير صبري، وعايدة رياض، ومحمود الجندي، ودينا، وسوزان نجم الدين، وإيهاب فهمي وإلهام عبدالبديع.

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