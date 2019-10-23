إحباط تهريب أجهزة "GPS" عبر مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الجوي، اليوم الأربعاء، من إحباط تھریب كمیة كبیرة من أجھزة التتبع داخل طرد أجھزة كھربائیة قادم عبر إحدى شركات البرید السریع.



أكدت تحریات البحث الجنائي بمیناء القاھرة الجوي، اعتزام شخص تھریب كمیة كبیرة من أجھزة التتبع "GPS" لداخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركیة المستحقة علیھا داخل طرد وارد من إحدى الدول العربیة عبر إحدى شركات البرید السریع.



عقب تقنین الإجراءات والتنسیق مع الجھات المختصة، تم ضبط الطرد وعثر بداخله على 65 جھاز تتبع "GPS"، وقدرت قیمة الغرامات المالیة المستحقة بمبلغ 173 ألفًا و42 جنيهًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.