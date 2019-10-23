البورصة تخسر 122 نقطة في مستهل التعاملات

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 86. 0%، بما يعادل 122 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 14079 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "أي جي إكس 70" بنسبة 71. 0%، بما يعادل 3.84 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 531 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 85,8 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 48.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 3.5 ألف صفقة بيع وشراء.



كانت مؤشرات البورصة قد أغلقت معاملات الأمس على تباين، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية للمستثمرين.