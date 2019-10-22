فيديو يفضح كذب محمد علي حول تعرضه لتهديدات في أسبانيا

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مقطعي فيديو يرصدان تناقضات تصريحات الصحفي محمد عايش، صاحب الحوار الصحفي مع المقاول الأجير محمد علي في موقع "ميديل إيست"، وتصريحات المقاول محمد علي نفسه.

وفي المقطع الأول، يؤكد الصحفي محمد عايش، أن محمد علي لم يتلق أي تهديدات في أسبانيا، ولم يتعرض لأي مشكلات أمنية، وكان معظم الوقت يضحك ويمزح.

فيما أكد المقاول الأجير محمد علي، خلال الحوار الصحفي الذي أجراه مع محمد عايش، أنه يتعرض يوميا لتهديدات، وهناك خطورة على حياته، وأنه تلقى عدة تهديدات بالقتل.

وعلق الباز على تناقض هذه التصريحات قائلا: "طيب نصدق مين إحنا"، مضيفا: "هناك لعبة واضحة جدا من الجماعة الإرهابية لإعادة إنتاج هذا المقاول الأجير مرة أخرى".