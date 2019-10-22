أحلام: عانيت كثيرًا من قسوة الحياة

قالت الفنانة الإماراتية أحلام، إنها تعرضت للكثير من الظلم في الحياة ولكنها لم تتوقف أمام ذلك ولا مرة.



وأضافت خلال تصريحاتها لقناة MBC في كواليس تصوير برنامج "The Voice، "دائما ربي معي ودائما أقول "إن ينصركم الله فلاغالب لكم"، والله سبحانة وتعالى أشعر أنه يوجد شفافية عالية بيني وبينه وأحس أنه يستجيب لي دائمًا".



وأوضحت أنها كلما تسقط في مكان فإنها تقوم أقوى وفي مكان أعلى مما كانت.



يذكر أن أحلام تشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج The Voice، إلى جانب كل من الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان المصري محمد حماقي.

