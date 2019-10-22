متسابقة مصرية تتخلى عن الحجاب من أجل مشاركتها فى The Voice.. صور

أثارت نورهان المرشدي، متسابقة برنامج The Voice، إعجاب لجنة تحكيم البرنامج بعد أدائها لأغنية "يا عيني عليك يا طيبة"، للفنانة آمال ماهر.



واستطاعت نورهان أن تلفت أنظار اللجنة ووصفتها اللجنة بأن صوتها هو مزيج بين الفنانة آمال ماهر والفنانة شيرين عبدالوهاب.



وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قديمة لنورهان المرشدي، قبل مشاركتها في البرنامج وهي ترتدي الحجاب، والذي تخلت عنه قبل مشاركتها في البرنامج.



نورهان، لم تثر الجدل بصوتها فقط ولكن بردها على منتقدي رد فعل والدتها المبالغ فيه بعد التفات الفنانة الإماراتية أحلام إليها وكذلك الفنان راغب علامة.



ووصفت نورهان الانتقادات التي تعرضت لها والدتها بأن هؤلاء المنتقدين هم أعداء النجاح وأن الشجرة المثمرة دائمًا تلقى بالحجارة.



