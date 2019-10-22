"كل شيء ممكن".. كفيف يحترف التصوير ويعلم الآخرين (فيديو)

أصبح تيكو باربيرو مصورًا محترفًا، رغم كونه كفيفًا، وذلك بعد أن عمل بجد لتحقيق أحلامه.



وأوضح تقرير بثته فضائية "الغد"، أن قدرة باربيرو على الرؤية لا تتعدى الـ 5%، لكن ذلك لم يمنعه من الالتحاق بدورات تصوير متعددة.



وقال "باربيرو" لفضائية "الغد": "العمل مع اتحاد الرياضيين المعاقين، أعطاني الكثير من المصداقية، وبعد ذلك المشروع بدأ الناس يؤمنون بقدراتي كمصور محترف".



ويعقد باربيرو دورات تدريب تصوير للمكفوفين ليؤكد لهم أن كل شيء ممكن.