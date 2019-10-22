مذيعة لبنانية تدعو المتظاهرين للتوقف عن سب "السياسيين"

دعت الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو، المتظاهرين اللبنانيين، للتوقف عن سب السياسيين أو اي شخص آخر، لأن ذلك ضد التحضر.



وكتبت "جيسي" عبر "تويتر":"ما بحياتي كنت متحزبة ولا بنتمي لأي حزب أو سياسي أو تيار أو شخصية، بفتخر إنّي بأيّد لبنان وبس، بتمنى عالكل عدم استعمال أي شتيمة بتمسّ بعرض أي شخص أو بتمس بوالدة اي سياسي. نحنا أرقى وأكبر من هيك! خلّونا نطالب بحقوقنا ونثور ضد الفساد بطريقة حضاريّة تنشوف بلدنا أحلى".



وتواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في لبنان لليوم السادس على التوالي في عدد من الساحات بالعاصمة بيروت والمدن الرئيسية.



وأكد المحتجون تمسكهم بالبقاء في الشارع ورفض الخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري.