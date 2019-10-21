القارئ الشاب محمود جمال: بدأت رحلتي في حفظ القرآن بعمر 9 سنوات

قال القارئ الشاب محمود جمال الشيخ، إن شقيقه الأكبر "محمود"، هو أول من اكتشفه ووجهه إلى احتراف قراءة القرآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن شقيقه محمود محب للمشايخ، وعندما كان يشغل القرآن على هاتفه، كان يقوم هو بتقليد صوت هؤلاء المشايخ، وهو ما لفت انتباه شقيقه، والذي قام بتوجيهه لاحتراف القراءة.

وتابع: "كنت أقوم بحفظ القرآن في الكتاب وأنا بعمر 9 سنوات، والآن أتممت حفظ 26 جزء، وأشارك في حفلات لقراءة القرآن في المناسبات".