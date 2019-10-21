"هي الحل".. فيديو قديم للحريري يطالب بتطبيق إصلاحات اقتداءً بمصر

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل ورقة سعد الحريري لإجراء الإصلاحات الاقتصادية وحل الأزمة في لبنان، والتي شملت عدة بنود أبرزها تخفيض رواتب الوزراء.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه لو كانت الحكومة اتخذت هذه الإجراءات الاقتصادية قبل أن يثور الناس، لم حدثت أي انتفاضة من قبل.

وأشار الباز، إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال في خطاب له قبل ذلك، إن لبنان يحتاج لأتباع التجربة المصرية في الاقتصاد، لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

وعلق الباز، قائلا: "هذه التصريحات مدعاة للفخر، وكفيلة بإقناع المصريين بأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح".