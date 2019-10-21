الديهي عن انتحار 3 من شباب الإخوان: الجماعة سبب ظهور الإلحاد

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انتحار 3 من شباب الإخوان في إسطنبول بسبب رفض قادة الجماعة دعمهم، قائلًا: "الانتحار والإلحاد ظاهرتان انتشروا نتيجة فعل الإخوان والدواعش خلال الفترة الماضية".



وأشار الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، إلى أن أحد شباب الجماعة نشر على موقع التواصل الاجتماعي، منشور قال فيه إن الصيف الماضي شهد انتحار 3 شباب خارجين من مصر لأسباب سياسية عمرهم دون الـ 25 عاما، في ظل غياب كامل لأي مؤسسة دعم وعلاج نفسي في إسطنبول.



وأضاف، أنه لا وجود للدين في المعادلة بالنسبة للإخوان منذ حسن البنا وحتى الآن، وهذا ما اكتشفه هؤلاء الشباب مما دفعهم للانتحار.



وأردف مخاطبًا الشاب الإخواني صاحب المنشور: "أنتو ناس بتوع ربنا، زي ما بتقولوا، إزاي خرجوا من مصر لأسباب سياسية هم الإخوان بتوع سياسة، أنتو بتوع الشيطان ونهايتكم مأساوية، وهذا البوست بداية كفران شباب الإخوان بالإخوان بالله".

