رونالدو يتحدث عن طموحه مع اليوفى

تحدث أفضل لاعب فالعالم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي" السيدة العجوز"، عن تطلعاته وطموحه مع الفريق الإيطالي في الفترة المقبلة.



ويعد هذا الموسم هو الثاني للنجم البرتغالي داخل تورينو بعد الانتقال من ريال مدريد في صيف 2018، في صفقة كلفت خزينة البيانكونيري 110 ملايين يورو.



وتحدث كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلاً: " كل موسم نهدف إلى تحقيق البطولات، ويعد ذلك تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، فالجوائز الجماعية أفضل من الجوائز الفردية".



وتابع: "مباراة لوكوموتيف مهمة للغاية، نريد تحقيق الفوز للصعود للدور القادم مباشرة، وأنا أثق فى قدرة فريقي على تحقيق ذلك".



وأتم النجم البرتغالي قائلًا:" تحسنا كثيرًا هذا الموسم، نلعب كرة قدم جيدة وبها متعة كبيرة".



ويستعد يوفنتوس لمواجهة فريق لوكوموتيف موسكو الروسى، غدًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.