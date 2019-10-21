رئيس جامعة بنى سويف يقود مسيرة لطلاب الإعاقة البصرية

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، اليوم الإثنين، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متحدى الإعاقة، احتفالية خاصة باليوم العالمى للعصا البيضاء.



جاء ذلك بحضور الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم، والدكتور عماد الوسيمي، عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة لاعبي منتخب مصر للكرة الخماسية مكفوفين.



بدأت مراسم الاحتفال بتنظيم مسيرة طلابية للعصا البيضاء انطلقت من مدخل الجامعة إلى مبنى الإدارة، قادها رئيس الجامعة، وشارك فيها طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية وتلاميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف.



وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء هو التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك.