سفير الكويت: العلاقات المصرية الكويتية ازدهرت في عهد السيسي

قال سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح، إن العلاقات المصرية الكويتية ازدهرت في فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزاد التعاون الثنائي المشترك بينهما.



ولفت السفير خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شارك في مناسبات كبيرة تحتفل فيها مصر، ما يدل على حيوية العلاقة، والتدفق الإيجابي في العلاقة بين البلدين الشقيقيين، وهو ما يلمس كثير من آثاره في مختلف مجالات التعاون.