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الحبس أو الغرامة 5 آلاف جنيه للممتنع عن سداد النفقة
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:25 م
السيد السعدنيطباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على أن تكون الغرامة لكل من امتنع عن دفع النفقة لمدة 3 شهور دون وجه حق 5 آلاف جنيه.
وتقدم أكثر من نائب باقتراح للغرامة، حيث اقترح النائب محمد بدراوي أن تكون الغرامة بمبلغ 3 آلاف جنيه في حين ذهب البعض إلى أن تكون الغرامة 100 ألف جنيه وفي نهاية المناقشات والشد والجذب، وافق المجلس على أن تكون الغرامة بمبلغ 5 آلاف جنيه ليكون نص المادة "إما الحبس لمدة سنة أو الغرامة بمبلغ 5 آلاف جنيه".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتقدم أكثر من نائب باقتراح للغرامة، حيث اقترح النائب محمد بدراوي أن تكون الغرامة بمبلغ 3 آلاف جنيه في حين ذهب البعض إلى أن تكون الغرامة 100 ألف جنيه وفي نهاية المناقشات والشد والجذب، وافق المجلس على أن تكون الغرامة بمبلغ 5 آلاف جنيه ليكون نص المادة "إما الحبس لمدة سنة أو الغرامة بمبلغ 5 آلاف جنيه".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.