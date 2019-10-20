الحبس أو الغرامة 5 آلاف جنيه للممتنع عن سداد النفقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على أن تكون الغرامة لكل من امتنع عن دفع النفقة لمدة 3 شهور دون وجه حق 5 آلاف جنيه.



وتقدم أكثر من نائب باقتراح للغرامة، حيث اقترح النائب محمد بدراوي أن تكون الغرامة بمبلغ 3 آلاف جنيه في حين ذهب البعض إلى أن تكون الغرامة 100 ألف جنيه وفي نهاية المناقشات والشد والجذب، وافق المجلس على أن تكون الغرامة بمبلغ 5 آلاف جنيه ليكون نص المادة "إما الحبس لمدة سنة أو الغرامة بمبلغ 5 آلاف جنيه".



جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

