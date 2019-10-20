اليوم.. أولى فعاليات ورشة "منحة الخوارزمى للمبدعين"

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد٬ بمشروع التحرير لاونج جوته٬ أولى فعاليات ورشة "منحة الخوارزمي للمبدعين" والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على إعداد وكتابة سيناريو الفيديو التعليمي. من خلال اكتساب المهارات اللازمة في مجالات التفكير المنطقي وطرق البحث عن المصادر والكتابة الإبداعية.



كما تتسم المنحة بطابعها التنافسي بين المشاركات والمشاركين طوال أيام التدريب وصولًا إلى مرحلة إنتاج سيناريوهات الفيديو التعليمي، ثم اختيار النص الفائز من قبل لجنة مستقلة متخصصة، وسوف تمتد الورشة الواحد لمدة أسبوعين متتاليين، يدرس من خلالها المتدرب 3 محاور رئيسية وهي: المحور الأول: التفكير النقدي مع منى شاهين٬ المدربة ومديرة ومؤسسة مشروع التحرير لاونج جوته. المحور الثاني: البحث عن المصادر مع الباحث أحمد عبد الوهاب.المحور الثالث: كتابة السيناريو التعليمي مع الكاتب نعمان المنذر، ومن المقرر أن يتم تخريج ثلاثة دفعات من الكتاب بواقع 15 كاتب بالمنحة الواحدة.