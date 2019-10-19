5 طرق لزيادة هرمون السعادة

يُعرف "الدوبامين" باسم هرمون السعادة، وهو مادة كيميائية تفرزها الدماغ عند الشعور بالمكافأة، وتسبب زيادته شعورًا بالرضا عن الذات، كما يشارك هذا الهرمون في بناء الذكريات، ويؤدي نقص الدوبامين إلى زيادة العصبية، والارتباك، والاكتئاب، إليك كيف تزيد هرمون الدوبامين:



- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين الصحي، فالأحماض الامينية التي يتكون منها البروتين ضرورية لإنتاج الدوبامين.



- قلّل الدهون الصلبة وغير الصحية في طعامك، عن طريق الحد من أكل البيتزا والأطعمة المصنّعة والمخبوزات الجاهزة، ولحم الضأن وجلد الدجاج.



- تناول المزيد من البروبيوتك أو الأطعمة الغنية بالبكتريا الصديقة، مثل اللبن (الزبادي) والأرضي شوكي (الخرشوف) وشوربة الميزو.



- مارس التمارين الرياضية بانتظام وخاصة التي تتضمن حرق العضلات، فهي تساعد على إنتاج المزيد من الدوبامين.



- النوم ساعات كافية من أفضل طرق زيادة الدوبامين في الجسم، وتفادي نقص ساعات النوم لأن ذلك يعني نقص هرمون السعادة.