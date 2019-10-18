راغب علامة: أتمنى ألا يستقيل الحريري.. المشكلة في "النواب"

قال الفنان راغب علامة، إنه يتمنى ألا يستقيل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وإنما يتمنى أن يقوم بالإصلاح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"المشكلة في مجلس النواب الذي لا يحاسب الحكومة، كنت أتمنى من مجلس النواب يحاكموا الوزراء الفاسدين ويحققوا في الصفقات المشبوهة، لكن النواب لا يقومون بدورهم ويعقدون صفقات".



ولفت راغب، إلى أنه منذ أصدر أغنيته "طار البلد"، تم شن حملة سياسية ضده، لكنه أصر أن يقول رأيه قبل أن تقع الفأس في الرأس، حيث يرى لبنان يسير بلا حسيب أو رقيب، وسط كميات سرقات وفساد ونهب أموال الشعب، وانتشار الطائفية.