عبدالمنعم سعيد: هناك حالة من العطش للثقافة في مصر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إنه يجب النظر إلى ما يحدث في المملكة العربية السعودية فيما يخص التطور الهائل في مجال الترفيه.



وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم مدينة للفنون وفي مدينة العلمين الجديدة، وقد تكون في الجلالة، مشيرًا إلى أن تلك البنية التحتية تحتاج إلى كم هائل من المحتوى بداية من الفنانين والأدباء والموسيقيين والموهوبين وهي صناعة متكاملة.



وأردف أن هناك حالة من العطش للثقافة في مصر، ومصر بدأت عصر الترفيه مبكرا من خلال وجود السينما والمسرح.