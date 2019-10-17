توفيق عكاشة يطالب بإنتاج مسلسلات عن قادة حرب أكتوبر

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، بإنتاج سلسلة مسلسلات، على غرار مسلسلات ليالي الحلمية، وذلك لتسليط الضوء على بطولات قادة حرب أكتوبر.



وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "نريد مسلسلات عن أكتوبر منذ أن تولى السادات الحكم، وحتى تحقق الانتصار، ويضم المسلسل المشير عبدالغني الجمسي، والفريق سعد الدين الشاذلي، والفريق طيار محمد حسني مبارك، والفريق محمد علي فهمي، والفريق محمد سعيد الماحي".



وأردف: "يجب رصد كيف كانت توجهات هؤلاء القادة العماليق، وكيف كانت إدارتهم في مرحلة 1971 وحتى 1973، ويجب تقديم هذه الملاحم في إطار درامي، لا نبخس أحد، ولا نعلي أحد".





