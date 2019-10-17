كاتب تونسي يكشف أسباب التفاف الشباب حول قيس سعيد

قال الكاتب الصحفي التونسي محمد بن عود، إن فوز قيس سعيد في الانتخابات التونسية جاء أشبه باستفتاء شعبي شارك فيه قرابة 3 ملايين تونسي، حيث ظهر أن هناك التفاف جماهيري حوله وخاصة من فئة الشباب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن سعيد يُعد رئيس في مرتبة زعيم ديمقراطي حظى بالكثير من الدعم الشعبي والشبابي.



ولفت إلى أن الدستور التونسي يُعطي الرئيس، صلاحيات محدودة تتعلق بالدفاع والخارجية ورئاسة مجلس الأمن القومي، ورغم ذلك مرت الانتخابات التشريعية مرور الكرام دون مشاركة الكثير من التونسيين فيه، الذين انتبهوا فقط للانتخابات الرئاسية رغم أن الانتخابات البرلمانية هي الأهم.



وأشار الصحفي التونسي، إلى أن الشعب التونسي لم يُركز في الانتخابات التشريعية مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية، حيث مرت الانتخابات التشريعية في تونس بين الاستحقاق الرئاسي ما بين الجولة الأولى والإعادة مرور الكرام.

