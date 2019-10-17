لطيفة تهنئ محمد عبده على افتتاح مسرح باسمه في السعودية.. صورة

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على تهنئة الفنان السعودي محمد عبده، بعد إطلاق اسمه على المسرح المغلق.



وقالت في تغريده عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "خطوة عظيمة لفنان عظيم يقدم تاريخ فني ستتعلم منه الأجيال.. مبروك للأستاذ القدوة محمد عبده ومبروك لجمهورك وأنا منه".



وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، قد كشف عن شعار مسرح فنان العرب محمد عبده، الذي يأتي تزامنًا مع "موسم الرياض"، ويتسع لـ22 ألف متفرج في منطقة البوليفارد، المنطقة الرئيسية في "موسم الرياض"، وهو المسرح الذي يعتبر الأضخم بالشرق الأوسط.

