فولفو تستهدف التوقف عن إنتاج السيارات الملوثة للهواء

- تعتزم شركة صناعة السيارات السويدية وقف إنتاج السيارات الملوثة للهواء بحلول 2024 لتصبح شركة صديقة للبيئة تماما، مع خفض كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عن

سياراتها بنسبة 40% بحلول 2025 إلى 8ر31 طن سنويا مقابل 53 طنا في عام.2018

ويعتبر خط إنتاج السيارات الكهربائية مكونا رئيسيا في استراتيجية "فولفو" للوصول إلى هذا الهدف، حيث تنتج حاليا السيارة "إكس.سي 40 بي8 أيه.دبليو دي ريتشارج" التي تم طرحها أمس في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وأشار موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هذه السيارة هي الأولى التي تنتجها "فولفو" وتحمل كلمة "ريتشارج" ضمن اسمها، حيث ستتم إضافة هذا الاسم إلى كل سيارات "فولفو" سواء الكهربائية أو الهجين.

وقال هاكان صامويلسن الرئيس التنفيذي لشركة "فولفو" في تصريحات لموقع السيارات "بدلا من إطلاق تعهدت طويلة المدى وذات قيمة رمزية، سألنا أنفسنا عما يمكننا عمله الآن؟ سنبدأ بتقديم السيارة الكهربائية إكس.سي 40 ريتشارج.