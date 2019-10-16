تركيا تشن هجوما جويا وبريا عنيفا لاحتلال رأس العين السورية

شنت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها، مساء اليوم، هجومًا جديدًا في مدينة رأس العين بغطاء من القصف الجوي والبري المكثف والعنيف، بعد فشلهم في احتلال المدينة.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن الطائرات الحربية التركية تواصل قصفها المكثف والعنيف على مدينة رأس العين وقرى بمحيطها، بالتزامن مع هجوم بري واسع للقوات التركية والفصائل الموالية لها على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة رأس العين.



وأكد المرصد السوري أن القوات التركية تمكنت من معاودة التقدم في المدينة والسيطرة على مواقع عدة فيها بغطاء ناري جوي وبري مكثف.



فيما تستمر المعارك وفقا للمرصد بين الطرفين على محاور تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.



وكانت قوات قسد تمكنت من التقدم واستعادة السيطرة على موقعين كانت قد خسرتها لصالح الفصائل خلال الساعات الفائتة.