ياسر جلال يرد على اتهام البعض له بأن إمكانياته الجسدية هي سر نجاحه

قال الفنان ياسر جلال، إنه لم ييأس يومًا من تأخر نجوميته، ولكنه كان يشعر بالإرهاق والتعب وأنه يحتاج لمجهود أكبر.



ورد خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، على اتهامات البعض له بأن سبب نجاحه هو إمكانياته الجسدية، مؤكدًا أنها عنصر مكمل ولازم الموهبة والخبرة عن طريق الدراسة وممارسة الفن، مؤكدًا أن الإمكانيات الجسدية هي عنصر مهم ويميز الفنان.



وعن عودته لتقديم أدوار ثانية قال: "ربنا سبحانه وتعالى ثم القائمون على الصناعة في بلدنا يضعونك في مكانة معينة وتظل تعمل بها، ولكي تظل في نفس المكانة لا بد أن تقدم ما عليك، وبالنسبة لي أتمنى أن أظل في عملي سواء كنت أول أو ثاني، وأن أظل مستمرا وأقدم الحاجة التي أحبها".



كما كشف عن أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عمل سينمائي، ومن المقرر أن يبدأ به عندما يكتمل السيناريو.



