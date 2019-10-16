فيورنتينا يخطط للتعاقد مع إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي فيورنتينا الإيطالي في التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه في التعاقد مع الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، في الصيف الماضي، يخطط لضم إبراهيموفيتش.





وأضاف: أن فكرة التعاقد مع زلاتان بدأت تتشكل داخل أروقة نادي فيورنتينا، خاصة أن عقد السويدي مع الفريق الأمريكي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ما يعني أن المهاجم سيكون حرًا في فترة الانتقالات الشتوية.



وختم بأن النادي إذا قرر القيام بمحاولة لضم زلاتان، فسيبدأ محادثاته مع مينو رايولا، وكيل أعمال إبراهيموفيتش قريبًا.