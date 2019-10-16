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رياضة

فيتولو: أثق أن الأهداف ستأتي لتساعد أتلتيكو على تقديم عام رائع

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:19 م
فيكتور فيتولو لاعب
فيكتور فيتولو لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني
وكالات
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أعرب فيكتور فيتولو لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن ثقته التامة بأن فريقه سيجد الفرصة لهز شباك منافسيه بعدد أكبر من الأهداف، بعدما استعصت الكرة على الفريق كثيرا خلال المراحل الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم.
وأوضح اللاعب أن الفريق يمكنه تقديم "عام رائع" إذا نجح الهجوم في الظهور بنفس الشكل القوي الذي يتمتع به دفاع الفريق هذا الموسم.
وحافظ أتلتيكو على نظافة شباكه في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم، كما أن شباك الفريق اهتزت أربع مرات فقط في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم، لكن لاعبيه سجلوا سبعة أهداف فحسب في شباك المنافسين.
وقال فيتولو: "حافظنا على نظافة شباكنا في المباريات الأخيرة وهو شيء في غاية الأهمية. وأثق بأن الأهداف ستأتي".
وأشار اللاعب إلى أنه يعتبر أن الأكثر أهمية هو تسجيل الأهداف أكثر من صناعتها وأن الشيء الأهم هو تحقيق الفوز بغض النظر عن اللاعب الذي يلعب دور البطولة في هذا.
وأكد فيتولو أن اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق "يتعطشون لتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات" وأنه "شيء في غاية الأهمية".
وعلى المستوى الشخصي، أعرب اللاعب عن أسفه للغياب مجددا عن صفوف الفريق، بسبب الإصابة وأوضح أن فترة التوقف الدولية ساعدته على التعامل مع الإصابة.
وقال فيتولو إنه يتطلع لاستئناف التدريبات مع الفريق، وأن يعود بأقصى سرعة لمساعدة زملائه في المباريات.

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