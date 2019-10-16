جهاز المنتخب يناقش أزمات معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر

عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع معاونيه لبحث ترتيبات معسكر المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، وكذلك المشاكل والأزمات ومحاولة حلها.



وحضر الاجتماع بالإضافة إلى البدري كلًا من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، حيث تم مناقشة المعوقات أمام إقامة معسكر تدريبي للفريق والاستفادة من توقف بطولة الدوري يوم 28 من الشهر الجاري بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، والتي ستقام في مصر في نوفمبر المقبل.



وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع شهد مناقشة معسكر المنتخب المقبل، وبدء استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.



وأضاف البيان أن هناك معوقات تواجه الجهاز الفني للمنتخب تتضمن عدم وجود اللاعبين المحترفين في معسكر المنتخب قبل يوم 11من نوفمبر.



وهي بداية فترة الأجندة الدولية حيث سيلحقون بالمعسكر الختامي قبل مواجهة كينيا بثلاث أيام فقط بالإضافة إلى ارتباط أندية بيراميدز والمصري بالمشاركة في البطولات الأفريقية.



واوضح اتحاد الكرة الرسمي أن المشكلة الأساسية تكمن في تحديد الفترة من نوفمبر، وحتى يوم التاسع من الشهر ذاته لخوض منافسات الأدوار الأولى لأندية الدوري الممتاز بمسابقة كأس مصر.



ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، إلى جانب منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.