فيديو.. الباز يكشف دور محمد غنيم في ظهور "البرادعي" للرأي العام قبل 2011

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدكتور محمد غنيم، هو صاحب فكرة تصعيد الدكتور محمد البرادعي للرأي العام المصري.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "محمد غنيم رجل مهموم بالشأن العام، وقعد مع مجموعة من أصدقائه وكان في المنصورة قبل 25 يناير 2011، وقالوا في انسداد في الحياة السياسية في مصر، وعاوزين حد يجي يحرك الماء الراكد، فبدأوا يفكروا مين يعمل كده واستعرضوا عدد من الناس، وقالوا لا، محتاجين وجه ميكونش اتحرق، ويومها اقترح محمد غنيم التواصل مع البرادعي، وكان وقتها مخلص شغله في الطاقة الذرية، وقال راجل خد نوبل، وعنده مشروع، وييجي يقود المسألة، وجاي من برة، ممكن الناس تعتبره رمز ونوع من الأمل".

وأكد "الباز"، أن الدكتور محمد غنيم رجل كان له دور في الحياة السياسية المصرية، لكن للأسف هذه المجموعة توقف بهم الوعي السياسي بأزمات ومشاكل البلد عند 25 يناير.